La société canadienne Parex Resources offre 500 millions de dollars pour les actifs colombiens de Frontera Energy

Parex Resources a déclaré lundi qu'elle avait soumis une proposition entièrement en espèces pour acquérir les activités en amont de Frontera Energy en Colombie pour un montant de 500 millions de dollars.

L'offre comprend la reprise de la dette et un paiement conditionnel de 25 millions de dollars. Parex a déclaré que l'offre représentait une prime de 125 millions de dollars par rapport à un accord d'acquisition précédemment annoncé concernant Frontera.

En janvier, GeoPark a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de tous les actifs d'exploration et de production de pétrole et de gaz de Frontera Energy en Colombie pour 375 millions de dollars.

GeoPark a confirmé lundi que la proposition de Parex constituait une contre-proposition, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires pour l'instant.

Parex, dont le siège est à Calgary, a déclaré que la combinaison des portefeuilles de Parex et de Frontera créerait immédiatement la plus grande société énergétique indépendante centrée sur la Colombie. Les deux sociétés sont déjà partenaires dans le bloc colombien VIM-1.

"Notre offre, entièrement en numéraire, apporte une valeur immédiate et supérieure à Frontera et à ses actionnaires", a déclaré Imad Mohsen, directeur général de Parex, dans un communiqué, ajoutant qu'il s'attendait à ce que le conseil d'administration qualifie l'offre de "proposition supérieure".

Le portefeuille colombien de Frontera comprend 17 blocs d'exploration et de production, dont les champs de Quifa et de Cubiro. La société a déclaré une production annuelle moyenne de 38 934 barils d'équivalent pétrole par jour à la fin du troisième trimestre de l'année dernière.