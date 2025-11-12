La société canadienne Manuvie affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la vigueur de l'Asie

La Financière Manuvie MFC.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'assureur canadien ayant bénéficié d'une solide performance de son unité asiatique.

Le bénéfice de base de l'unité asiatique de Manuvie a grimpé de 29 % à 550 millions de dollars au cours du trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

L'équivalent de prime annuelle de Manuvie (APE), un important indicateur de ventes utilisé par les assureurs-vie, a bondi de 8 % au cours du trimestre.

Les actions de l'assureur ont gagné plus de 9,2 % en 2025, surpassant la Sun Life SLF.TO , plus petite, qui a également annoncé un bénéfice trimestriel plus élevé la semaine dernière.

"Notre stratégie actualisée, avec des priorités claires, renforce notre confiance dans la réalisation de nos objectifs pour 2027", a déclaré Phil Witherington, directeur général de la compagnie, dans un communiqué. Phil Witherington a pris la direction de la société en mai.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Manuvie a créé une coentreprise d'assurance vie à parts égales avec le conglomérat indien Mahindra & Mahindra.

Le bénéfice de base de la société s'est établi à 2,04 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars américains), ou 1,16 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à 1,83 milliard de dollars canadiens, ou 1,00 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)