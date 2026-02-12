La société canadienne Manulife affiche un bénéfice trimestriel en baisse en raison de la faiblesse de l'Amérique du Nord (11 février)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la période du deuxième trimestre au quatrième trimestre au paragraphe 3)

La Financière Manuvie MFC.TO a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, pénalisée par la faiblesse de ses unités canadiennes et américaines.

Le bénéfice attribué aux actionnaires des unités canadienne et américaine de Manuvie a chuté de 43 % et de 21 %, respectivement.

Ces résultats contrastent avec ceux de la Financière Sun Life SLF.TO , plus petite, qui a annoncé mercredi un bond de son bénéfice trimestriel , grâce à la vigueur de ses activités en Amérique du Nord.

Les activités de gestion de patrimoine et d'actifs de la compagnie ont permis d'amortir la baisse, le bénéfice ayant bondi de 18 % pour atteindre 452 millions de dollars canadiens (333 millions de dollars) au quatrième trimestre.

Le bénéfice net, part du groupe, s'est élevé à 1,50 milliard de dollars canadiens, soit 83 cents canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,64 milliard de dollars canadiens, soit 88 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3571 dollar canadien)