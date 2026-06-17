La société canadienne Keyera rachète les 50 % restants du pipeline KAPS pour 861 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La société canadienne Keyera Corp KEY.TO a annoncé mercredi avoir acquis les 50 % restants du pipeline de liquides de gaz naturel KAPS auprès de Stonepeak pour 1,215 milliard de dollars canadiens (860,97 millions de dollars américains), devenant ainsi propriétaire à part entière du réseau.

La société prévoit environ 100 millions de dollars canadiens de capitaux de croissance supplémentaires en 2026, au-delà de ses prévisions précédemment annoncées, de 550 à 625 millions de dollars canadiens, afin de financer sa part accrue des coûts de construction restants liés à l’extension de la Zone 4.

L’opération a été financée par le biais de lignes de crédit existantes, Keyera prévoyant de lever 525 millions de dollars canadiens de fonds propres via une offre à prise ferme, tout en poursuivant la construction de l’extension de la Zone 4 du KAPS, dont la mise en service est prévue pour mi-2027.

(1 $ = 1,4112 dollar canadien)