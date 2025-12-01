La société canadienne Barrick Mining envisage l'introduction en bourse de ses actifs nord-américains

(Ajout d'actions et d'autres détails)

Barrick Mining ABX.TO a déclaré lundi qu'elle étudiait la possibilité d'introduire en bourse une filiale qui détiendrait ses actifs aurifères en Amérique du Nord, dans le contexte d'une hausse record des prix des lingots.

Les actions cotées aux États-Unis de lasociété minièrecanadienne ont augmenté de près de 4 % dans les échanges avant le marché.

Une scission annulerait la fusion de Barrick avec Randgold Resources en 2019, et survient alors que les investisseurs font pression sur le mineur pour qu'il profite d'une reprise historique des prix de l'or pour augmenter ses rendements, tout en se débarrassant d'actifs plus risqués en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Reko Diq, au Pakistan.

Les prix de l'or XAU= ont atteint des niveaux record cette année en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt et de son attrait croissant en tant que valeur refuge.

Reuters a rapporté en novembre que Barrick envisageait de scinder en deux entités, l'une centrée sur l'Afrique et l'autre sur l'Amérique du Nord, en citant des sources.

La nouvelle entité, qui se dirige vers l'introduction en bourse, comprendrait les intérêts de Barrick dans les coentreprises Nevada Gold Mines et Pueblo Viejoen République dominicaine, ainsi que la découverte d'or Fourmile.

Barrick possède Nevada Gold Mines, le plus grand complexe de production d'or au monde, conjointement avec son rival Newmont

NEM.N et cherche également à développer la mine d'or de Fourmile dans cet État américain. Les essais de production de la mine Fourmile ne devraient pas commencer avant 2029.

La société minière canadienne prévoit d'offrir une petite participation minoritaire, tout en conservant une participation majoritaire de contrôle, a-t-elle déclaré.

La société minière a déclaré qu'elle ferait le point sur le processus d'évaluation de l'introduction en bourse en février.

"Nous nous concentrons exclusivement sur l'amélioration des performances et de la valeur actionnariale, avec les bonnes équipes désormais en place pour tenir nos engagements", a déclaré Mark Hill, directeur général par intérim.

Barrick a connu une année instable, marquée par un long conflit concernant sa mine d'or au Mali, qui a conduit à une dépréciation d'un milliard de dollars, et par le départ soudain de Mark Bristow de son poste de directeur général.

Outre le Nevada et le Mali, Barrick exploite des mines de cuivre en République démocratique du Congo et des mines d'or en Tanzanie, en République dominicaine et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.