La société Bullish, soutenue par Peter Thiel, est valorisée à près de 13,16 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

Les actions de Bullish BLSH.N ont ouvert 143,2% au-dessus du prix de l'offre publique initiale lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, valorisant l'opérateur d'échange de crypto-monnaies soutenu par le milliardaire en capital-risque Peter Thiel à près de 13,16 milliards de dollars.