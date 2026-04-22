La société britannique Senior s'attend à ce que les résultats de 2026 soient supérieurs aux prévisions en raison d'une demande plus forte dans le secteur aérospatial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'équipementier aéronautique et de défense Senior Plc SNR.L a déclaré mercrediqu'il s'attendait à ce que sa performanceen 2026 soit "confortablement meilleure" que les attentes précédentes, après que la forte demande au premier trimestre ait compensé les ventes plus faibles de son unité industrielle Flexonics. L'amélioration des prévisions intervient dans le cadre d'un projet de rachat de 1,4 milliard de livres (1,89 milliard de dollars) par un consortium comprenant Tinicum et Blackstone BX.N .

La société d'ingénierie a bénéficié de l'augmentation de la production d'avions commerciaux, des clients tels que Boeing

BA.N cherchant à augmenter leur production, ainsi que de l'augmentation des dépenses de défense et de l'amélioration des prix.

Voici quelques détails sur ses performances et ses prévisions:

* Au cours du premier trimestre clos en mars 2026, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,5 % à taux de change constant.

* La division aérospatiale a enregistré une hausse de 9,7 % de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la croissance des gros porteurs commerciaux, régionaux et d'affaires, ainsi qu'à une forte demande dans le secteur de la défense.

* En revanche, le chiffre d'affaires trimestriel de Flexonics a chuté de 6,2 % en raison de la baisse des ventes de produits pétrochimiques, bien quela demande de véhicules terrestres ait dépassé les attentes de la direction, a déclaré Senior.

* La société s'attend à ce que les performances de l'année entière dépassent les attentes précédentes, malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes.

(1 $ = 0,7396 livres)