La société britannique Senior accepte d'être rachetée pour 1,9 milliard de dollars par l'investisseur aérospatial Tinicum et Blackstone

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* Le conseil d'administration recommande une offre en numéraire de 300 pence par action

* Tinicum apporte son expertise en matière d'investissement dans l'aérospatiale

* Senior a déjà rejeté l'offre d'Advent, tandis que la société de capital-investissement Arcline s'est retirée

* Le principal actionnaire de Senior, Alantra, est prêt à voter en faveur de l'opération

(Réécrit tout au long de l'article avec des détails, un contexte et des informations sur Senior, Tinicum et les secteurs de l'aérospatiale et de la défense)

Senior Plc SNR.L a accepté mardi une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,9 milliard de dollars) de la part d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone BX.N , ce qui pourrait mettre fin à des mois de poursuite du fournisseur britannique d'aérospatiale et de défense. Senior a fait l'objet d'une multitude d'offres de rachat au cours des derniers mois, les acheteurs ciblant les entreprises britanniques pour leurs valorisations relativement moins chères et l'augmentation des dépenses de défense due à l'escalade des tensions géopolitiques ayant aiguisé l'intérêt pour le secteur. La semaine dernière, la société de capital-investissement Arcline Investment Management a renoncé à une offre sur Senior, près d'un mois après que la société a rejeté la proposition d'Advent , d'un montant de 1,14 milliard de livres. Toutefois, en vertu des règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat, ces sociétés peuvent encore revenir avec des offres dans certaines circonstances particulières.

Les actions de Senior, dont la valeur de marché s'élevait à 1,21 milliard de livres mardi, étaient pratiquement stables à 1257 GMT. Elles ont gagné près de 15 % depuis que les approches ont été divulguées pour la première fois à la fin du mois de février.

'CONVICTION EN SENIOR'

L'offre de 300 pence par action en numéraire de la société d'investissement américaine Tinicum et Blackstone représente une prime de 2,8% par rapport à la dernière clôture de Senior, et sera recommandée à ses actionnaires, a indiqué la société britannique. Elle a ajouté que l'expertise du consortium en matière d'investissement dans le secteur avait joué un rôle clé dans sa décision.

Le principal actionnaire de Senior, Alantra ALNTA.MC , qui détient plus de 17 % de la société, a exprimé sa volonté de voter en faveur de l'opération, ont indiqué les parties. Tinicum a privatisé le segment aérospatial de TriMas TRS.O pour 1,45 milliard de dollars avec Blackstone en novembre l'année dernière.

"En tant qu'investisseurs à long terme dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'industrie, le consortium est convaincu de la valeur de Senior et de son potentiel de croissance", a déclaré Tinicum.

Il a ajouté qu'il fusionnerait AeroFlow Technologies, récemment acquise, avec Senior afin de maximiser les bénéfices, si l'opération se concrétise. Si l'aérospatiale civile est le principal segment de Senior, le groupe d'ingénierie fournit également des pièces pour les véhicules terrestres et les activités de défense. Près de 16 % de son chiffre d'affaires total provient de la défense et la société est un fournisseur de pièces pour Lockheed Martin

LMT.N , Boeing BA.N et Airbus AIR.PA .

(1 $ = 0,7550 livre)