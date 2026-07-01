La société britannique Segro va créer une coentreprise pour des parcs logistiques au Royaume-Uni d'une valeur de 3 milliards de livres sterling

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précisions sur la coentreprise)

Le bailleur britannique d'entrepôts Segro

SGRO.L a annoncé mercredi qu'il allait former une coentreprise à parts égales avec un investisseur international afin de développer et d'exploiter trois parcs logistiques au Royaume-Uni le long du corridor autoroutier de la M1, pour une valeur brute des actifs une fois le projet entièrement développé d'environ 3 milliards de livres sterling (3,97 milliards de dollars). Voici quelques détails:

* Segro apportera à la coentreprise trois parcs logistiques situés à Radlett, Coventry et Northampton, vendus chacun pour environ 1 milliard de livres sterling.

* Cette opération intervient peu après que la société américaine de logistique Prologis PLD.N a rendu publique son offre de rachat de Segro, évaluée à 12,6 milliards de livres sterling , suite au rejet par la société d’investissement immobilier britannique de la première approche formulée début juin.

* Ces parcs représentent actuellement 225.000 mètres carrés de surfaces entièrement louées, générant 25 millions de livres sterling de loyers bruts, auxquels s’ajoutent 380 acres de terrains constructibles . Le corridor autoroutier de la M1 relie ces trois sites à Londres.

* Une fois entièrement développés et loués, ces sites devraient offrir environ 925.000 mètres carrés d’espace d’entreposage et générer 135 millions de livres sterling de loyers bruts ; le développement devrait être achevé d’ici 2030.

* Le financement du développement devrait provenir à la fois des apports en capitaux des partenaires et d’emprunts auprès de tiers au niveau de la coentreprise.

(1 dollar = 0,7550 livre)