La société britannique Segro rejette l'offre de rachat de 16,6 milliards de dollars du géant américain de la logistique Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant américain de la logistique Prologis
PLD.N a annoncé mercredi que SEGRO SGRO.L , société immobilière spécialisée dans les entrepôts cotée à Londres, avait rejeté son offre de rachat entièrement en actions, qui valorisait la société britannique à environ 12,6 milliards de livres sterling (soit 16,62 milliards de dollars).
(1 dollar = 0,7580 livre)
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