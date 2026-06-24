La société britannique Segro rejette l'offre de rachat de 16,6 milliards de dollars du géant américain de la logistique Prologis

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Le géant américain de la logistique Prologis

PLD.N a annoncé mercredi que SEGRO SGRO.L , société immobilière spécialisée dans les entrepôts cotée à Londres, avait rejeté son offre de rachat entièrement en actions, qui valorisait la société britannique à environ 12,6 milliards de livres sterling (soit 16,62 milliards de dollars).

(1 dollar = 0,7580 livre)