La société britannique Rolls-Royce monte en flèche grâce aux moteurs aéronautiques et aux centres de données

Lancement d'un rachat d'actions de 7 à 9 milliards de livres pour 2026-2028

bénéfice de 3,64 milliards de livres en 2025, en hausse de 40 % par rapport à l'année précédente

Révision à la hausse des prévisions pour 2026 et des orientations à moyen terme

Le directeur général promet plus de croissance grâce au nucléaire et aux moteurs à fuselage étroit

Les actions atteignent un niveau record, en hausse de 6 %

(Remaniement des commentaires du directeur général et du cours de l'action) par Sarah Young

Rolls-Royce RR.L a promis de poursuivre sa forte croissance après que son bénéfice a bondi de 40 % l'année dernière, grâce à une solide performance des moteurs d'avion et à une nouvelle activité de centre de données, ce qui lui a permis d'augmenter ses rendements et d'envoyer son action à un niveau record.

Les actions de la société britannique, dont les moteurs équipent les gros porteurs Airbus A350 et les Boeing 787, ont grimpé de 6 % à 1 383 pence, prolongeant leur hausse depuis l'arrivée du directeur général Tufan Erginbilgic en 2023.

Elle a annoncé un rachat d'actions de 7 à 9 milliards de livres (9,5 à 12,2 milliards de dollars) pour 2026 à 2028, en plus de son dividende, et a revu à la hausse ses prévisions pour cette année et ses objectifs à moyen terme.

Erginbilgic a lancé une refonte fondamentale du groupe à son arrivée, entraînant un redressement radical malgré les pressions de la chaîne d'approvisionnement dans l'aérospatiale et l'incertitude persistante sur les tarifs douaniers.

NUCLÉAIRE ET AVIONS À FUSELAGE ÉTROIT

La société a déclaré que son activité de systèmes d'alimentation électrique a bénéficié de la construction rapide de centres de données et de l'augmentation des dépenses militaires pour les systèmes d'alimentation navale, tandis que son activité de moteurs aéronautiques s'est développée car les compagnies aériennes ont utilisé davantage ses moteurs et Rolls a amélioré la durabilité de ses moteurs.

Erginbilgic a déclaré qu'il y avait encore de la croissance à venir, soulignant un retour potentiel à la fourniture de moteurs pour les avions à fuselage étroit et des progrès dans le nucléaire, où Rolls développe de petits réacteurs modulaires favorisés par les gouvernements qui cherchent à décarboniser les réseaux.

La société a fixé des objectifs à moyen terme pour un bénéfice d'exploitation sous-jacent compris entre 4,9 milliards et 5,2 milliards de livres et une marge d'exploitation de 18 % à 20 %, ce qui l'aligne sur GE Aerospace, son principal concurrent sur le marché des gros-porteurs.

Richard Hunter, d'Interactive Investor, a qualifié ces résultats d'"étincelants".

"Le groupe a clairement des ambitions inassouvies pour maintenir l'élan", a-t-il déclaré à propos de Rolls, dont le prix de l'action a plus que doublé l'année dernière et a augmenté de plus de 1 000 % au cours des trois dernières années.

SOUTIEN DU GOUVERNEMENT

Interrogé sur les perspectives d'une subvention britannique pour aider à financer le développement du moteur UltraFan, qui pourrait permettre de pénétrer le marché des avions à fuselage étroit, Erginbilgic s'est montré confiant.

"Il est naturel que le gouvernement cherche à soutenir ce projet", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que des discussions avec des partenaires potentiels sur le projet d'avion à fuselage étroit étaient en cours .

Pour 2025, la société a annoncé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 3,46 milliards de livres, bien supérieur au consensus, tandis que ses prévisions pour 2026, comprises entre 4 et 4,2 milliards de livres, dépassent d'au moins 8 % les prévisions des analystes.

(1 $ = 0,7378 livres)