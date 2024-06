La société brésilienne BTG Pactual achète la banque américaine M.Y. Safra Bank

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'opération dans les paragraphes 2 à 6)

La banque d'investissement brésilienne BTG Pactual BPAC11.SA a annoncé jeudi qu'elle avait signé des documents définitifs pour acheter le banque américain M.Y. Safra Bank.

BTG n'a pas révélé le montant de la transaction.

Elle a déclaré dans un dépôt de titres que l'acquisition fait partie de son expansion dans les segments de la gestion de patrimoine et des services bancaires aux particuliers en Amérique du Nord.

M.Y. Safra Bank a été fondée il y a plus de 10 ans à New York et opère principalement dans les segments de la banque privée et du crédit, selon BTG. En mars, le banque basé aux États-Unis avait un portefeuille de prêts de 275 millions de dollars et un actif total de 404 millions de dollars, selon le dossier.

L'opération doit encore être approuvée par des organismes de réglementation tels que la banque centrale du Brésil, la Réserve fédérale américaine et l'Office of the Comptroller of the Currency (Bureau du contrôleur de la monnaie).

BTG a déclaré que les documents relatifs à la transaction ont été signés par l'une de ses filiales.