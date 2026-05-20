La société biopharmaceutique Parabilis Medicines dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Selon un document réglementaire, Parabilis Medicines a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis et a déclaré qu'elle comptait utiliser une partie des fonds levés pour soutenir le développement de son portefeuille de médicaments.

Cette introduction en bourse intervient alors que l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations s'est renforcé à la suite des débuts boursiers réussis de sociétés telles que le fabricant de puces d'IA Cerebras Systems CBRS.O et la société d'énergie géothermique Fervo Energy FRVO.O , soulignant la forte demande pour les nouvelles offres.

Parabilis est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe les « Helicons », une classe de thérapies conçues pour cibler des protéines qui ont toujours été difficiles à traiter.

Le principal candidat-médicament de la société, le zolucatetide, a été évalué chez plus de 150 patients et a donné des résultats cliniques encourageants pour plusieurs types de tumeurs solides, selon le dossier de dépôt.

Parabilis prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse, ainsi que les fonds provenant d'un placement privé concomitant, pour faire progresser le développement clinique du zolucatetide, élargir son portefeuille de produits et soutenir sa plateforme Helicon, ainsi que pour ses besoins généraux.

Lundi, Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a annoncé avoir conclu un partenariat avec Parabilis, qui pourrait recevoir jusqu'à 2,2 milliards de dollars en paiements d'étapes pour développer des traitements ciblant des maladies difficiles à traiter.

Dans le cadre de cette collaboration en matière de recherche, Regeneron a accepté d'acheter pour environ 75 millions de dollars d'actions Parabilis lors du placement privé concomitant lié à l'introduction en bourse, selon le dossier déposé.

Parabilis sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PBLS".

Leerink Partners, BofA Securities et Evercore ISI figurent parmi les souscripteurs de l'offre.