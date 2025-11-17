La société biopharmaceutique Nuvalent plonge après le lancement d'une offre d'actions de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** Les actions de Nuvalent NUVL.O ont baissé de 4,7 % après le marché, à 102,98 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** NUVL, basée à Cambridge, Massachusetts, lance une offre d'actions de 500 millions de dollars
** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Cantor Fitzgerald sont les co-responsables de l'opération ** Les actions de NUVL ont clôturé le lundi en hausse de 11,9 % à 108 $ après que la société ait annoncé avant la cloche des données de base positives dans l'essai de phase 1/2 pour le néladalkib chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif (NSCLC)
** Avec ~72,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 7,9 milliards de dollars
** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 38% jusqu'à lundi
** Les 17 analystes sont haussiers sur NUVL; PT médian de $134 en hausse par rapport à $114 il y a un mois, selon LSEG
