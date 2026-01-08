La société biopharmaceutique Alumis progresse après une vente d'actions accrue de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier -

** Les actions de la société biopharmaceutique Alumis

ALMS.O ont augmenté de 1,3 % avant la mise sur le marché pour atteindre 18,15 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif de 300 millions de dollars

** La société a déclaré mercredi en fin de journée avoir vendu () ~17,7 millions d'actions à 17 $, soit une décote de 5,1 % par rapport à la dernière vente

** Les actions de l'ALMS ont augmenté d'environ 10 % le mercredi

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer une éventuelle demande de mise sur le marché auprès de la FDA américaine et les préparatifs de lancement de l'envudeucitinib, pour financer le développement clinique du médicament et pour d'autres programmes de recherche et de pipeline, entre autres utilisations, selon le prospectus de l'offre

** Morgan Stanley, Leerink, Cantor Fitzgerald et Wells Fargo sont les teneurs de livre associés

** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, y compris 4 *recommandations* "strong buy"; PT médian $33, par LSEG