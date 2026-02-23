Amazon investi 12 milliards de dollars en Louisiane pour des centres de données IA
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 21:01
Cet engagement s'inscrit dans un programme d'investissement pouvant atteindre 200 milliards de dollars cette année, selon le groupe, alors que l'ensemble de ses principaux concurrents du cloud anticipent près de 700 milliards de dollars de dépenses cumulées pour 2026. Après cette annonce faite lors de ses résultats, Amazon a vu son action reculer pendant neuf séances consécutives, effaçant plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière.
L'expansion des infrastructures suscite des inquiétudes locales concernant la consommation d'électricité et d'eau. Amazon affirme prendre en charge 100% des coûts liés aux nouvelles infrastructures énergétiques, en coopération avec Southwestern Electric Power Company, et privilégier le refroidissement par air lorsque possible. Le groupe assure que les sites n'utiliseront que les excédents d'eau disponibles et prévoit jusqu'à 400 millions de dollars d'investissements dans les infrastructures publiques d'eau. Le projet sera mené en partenariat avec Stack Infrastructure.
Valeurs associées
|205,0000 USD
|NASDAQ
|-2,43%
A lire aussi
-
Un géant américain face à la justice belge. Dans un procès qui s'ouvre mardi, un millier de riverains d'une usine chimique 3M réclament à l'exploitant des indemnisations pour les avoir exposés pendant des années aux rejets de composants de la famille des PFAS. ... Lire la suite
-
Le Mexique déploie 10.000 soldats pour mettre fin aux violences après l'élimination d'un chef de cartel
Le Mexique a déployé 10.000 soldats dans l'ouest de son territoire pour contenir les violences déclenchées par la mort du baron de la drogue le plus recherché du pays, qui ont fait des dizaines de morts. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du Cartel de Jalisco ... Lire la suite
-
La Première dame ukrainienne Olena Zelenska a pris la parole lundi lors de la Conférence sur la justice à Kiev, à la veille du quatrième anniversaire de la guerre.
-
Quatre jours après l'ex-prince Andrew, l'ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Mandelson a été arrêté lundi pour être interrogé dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et criminel sexuel américain Jeffrey ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer