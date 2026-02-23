 Aller au contenu principal
Amazon investi 12 milliards de dollars en Louisiane pour des centres de données IA
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 21:01

Amazon a annoncé un investissement de 12 milliards de dollars pour construire de nouveaux cluster de centres de données en Louisiane, destinés à soutenir le développement de l'intelligence artificielle et du cloud computing. Les installations devraient générer 540 emplois à temps plein, ainsi qu'environ 1.700 postes supplémentaires autour des sites.

Cet engagement s'inscrit dans un programme d'investissement pouvant atteindre 200 milliards de dollars cette année, selon le groupe, alors que l'ensemble de ses principaux concurrents du cloud anticipent près de 700 milliards de dollars de dépenses cumulées pour 2026. Après cette annonce faite lors de ses résultats, Amazon a vu son action reculer pendant neuf séances consécutives, effaçant plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'expansion des infrastructures suscite des inquiétudes locales concernant la consommation d'électricité et d'eau. Amazon affirme prendre en charge 100% des coûts liés aux nouvelles infrastructures énergétiques, en coopération avec Southwestern Electric Power Company, et privilégier le refroidissement par air lorsque possible. Le groupe assure que les sites n'utiliseront que les excédents d'eau disponibles et prévoit jusqu'à 400 millions de dollars d'investissements dans les infrastructures publiques d'eau. Le projet sera mené en partenariat avec Stack Infrastructure.

