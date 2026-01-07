La société biopharmaceutique Alumis accroît ses gains après avoir lancé une offre d'actions de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions d'Alumis ALMS.O ont augmenté de 9,1% à 17,71 dollars au début du mercredi, la société biopharmaceutique recherchant des capitaux après que ses actions aient atteint un niveau record au cours de la session précédente

** Les actions d'ALMS ont plus que doublé mardi avant de terminer en hausse de 95 % à 16,23 $ après que l'envudeucitinib, le médicament de la société contre les maladies de la peau, ait atteint l'objectif principal () dans deux études de stade avancé

** Après la cloche mardi, la société basée à South San Francisco a commencé () une offre d'actions de 175 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer une éventuelle demande de mise sur le marché auprès de la FDA américaine et les préparatifs de lancement de l'envudeucitinib, pour financer le développement clinique du médicament et pour d'autres programmes de recherche et de pipeline, entre autres utilisations, selon le prospectus de l'offre ** Si l'envudeucitinib est autorisé par la FDA, il sera en concurrence avec le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N

** Morgan Stanley, Leerink, Cantor Fitzgerald et Wells Fargo sont les teneurs de livre associés de l'offre

** ALMS a ~104,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars

** L'action a augmenté de 24% en 2025

** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, y compris 4 "strong buy"; PT médian $33, par LSEG