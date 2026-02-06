La société belge Agomab Therapeutics évaluée à 716 millions de dollars : les actions chutent lors des débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails aux paragraphes 4 et 8)

Agomab Therapeutics AGMB.O a obtenu une évaluation de 716,4 millions de dollars, après que ses actions ont chuté d'environ 8 % lors de leurs débuts vendredi, les investisseurs restant sélectifs à l'égard des nouvelles offres.

L'action de la société basée en Belgique a ouvert à 14,70 dollars, en dessous de son prix d'offre de 16 dollars l'unité.

La société biopharmaceutique au stade clinique a levé 200 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis jeudi, après avoir vendu 12,5 millions d'American Depositary Shares dans la fourchette de prix commercialisée de 15 à 17 dollars l'unité.

Les débuts d'Agomab interviennent à un moment où les sociétés biopharmaceutiques commencent à revenir sur les marchés publics après une activité modérée en 2025.

Toutefois, la chute brutale des actions américaines dans le secteur des logiciels et des services de données cette semaine, motivée par la crainte que les progrès rapides de l'IA ne bouleversent les modèles commerciaux existants, a rendu les investisseurs sélectifs à l'égard des nouvelles offres.

Eikon Therapeutics EIKN.O et Forgent Power FPS.N ont ouvert en dessous de leur prix d'offre lors de leurs débuts jeudi, tandis que Liftoff Mobile a reporté sa cotation américaine prévue, dans un contexte de liquidation des valeurs logicielles.

Agomab se concentre sur le développement de traitements pour les maladies immunitaires et inflammatoires, en commençant par les affections fibrotiques chroniques.

Son pipeline comprend ontunisertib (AGMB-129), un inhibiteur ALK5 oral, limité à l'intestin, pour la maladie de Crohn fibrosténosante, une forme sévère de la maladie de Crohn caractérisée par des structures inflammatoires qui conduisent souvent à une intervention chirurgicale.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners et Van Lanschot Kempen étaient les souscripteurs de l'offre.