La société BCRED de Blackstone déclare disposer de plus de 15 milliards de dollars de liquidités

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21 avril - Le fonds de crédit privé BCRED du gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N disposait de plus de 15 milliards de dollars de liquidités disponibles au premier trimestre de l'année et a réduit son coût du capital au cours de la période, a-t-il déclaré mardi.

Le fonds de crédit privé a déclaré dans un document déposé mardi qu'il avait obtenu environ 7 milliards de dollars de nouveaux financements et d'engagements de dette au cours du trimestre. Sa valeur nette d'inventaire globale était d'environ 45 milliards de dollars et son ratio moyen d'endettement en mars était d'environ 0,76 fois.

Le fonds a déclaré que les résultats du premier trimestre avaient été affectés par des pertes non réalisées sur certaines sociétés privées en portefeuille et sur des prêts largement syndiqués.