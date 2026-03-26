La société australienne Woodside Energy progresse après que Morningstar s'est montrée optimiste quant à la hausse des prix de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

25 mars - ** Les actions de la société australienne Woodside Energy WDS.AX augmentent jusqu'à 1,7 % pour atteindre 34,190 dollars australiens ** Morningstar penche en faveur de WDS en raison de l'augmentation à court terme des prix de l'énergie dans le contexte du conflit au Moyen-Orient

** Elle déclare que "Woodside est unique parmi les entreprises énergétiques australiennes"

** La société de courtage parie sur le développement des projets GNL de la société, les accords d'achat avec des sociétés énergétiques asiatiques de premier ordre

** Révision à la hausse des estimations du bénéfice par action pour 2026 de 109 % à 2,09 $/action, et de 90 % pour 2027 à 2,52 $/action

** Cinq des 13 analystes évaluent l'action à "Acheter" ou plus, six à "Maintenir", et deux à "Vendre" ou moins; leur PT médian est de A$30 - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 42,5 % depuis le début de l'année