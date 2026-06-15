La société australienne Woodside Energy affirme n'avoir connaissance d'aucune proposition impliquant Exxon Mobil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les cours des actions, l'évolution du prix du pétrole, ainsi que les commentaires de Woodside, d'Exxon et du Premier ministre de l'État, M. Cook, aux paragraphes 2, 4, 5 et 7) par Roshan Thomas et Helen Clark

La société australienne Woodside Energy

WDS.AX a déclaré lundi qu'elle n'avait pas connaissance d'une quelconque proposition impliquant le géant américain Exxon Mobil

XOM.N et qu'elle n'était pas engagée dans des discussions concernant une transaction potentielle, en réponse aux récentes spéculations des médias.

L'action Woodside a chuté de 2,7 % en début de séance lundi à la Bourse australienne, alors que les cours du pétrole ont reculé de 4 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis mars, après que les États-Unis et l'Iran ont annoncé avoir conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à leur conflit et à rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz.

Ses actions cotées en second marché aux États-Unis avaient progressé de 8,35 % vendredi après que Bloomberg eut rapporté qu'Exxon envisageait Woodside comme une cible potentielle de rachat dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa présence sur les marchés du gaz naturel liquéfié et en Asie.

"En réponse aux récentes spéculations des médias, Woodside n'a connaissance d'une quelconque proposition et confirme qu'elle n'est pas en pourparlers concernant une éventuelle transaction avec Exxon Mobil Corporation", a déclaré la société lundi.

Exxon en Australie a refusé de commenter.

Le Premier ministre de l'Australie-Occidentale, Roger Cook, a déclaré dimanche que le gouvernement de l'État s'opposerait à toute acquisition qui impliquerait le déménagement du siège social de Woodside de Perth, où il est implanté depuis les années 1990.

"Des intérêts étrangers ont déjà cherché à acquérir Woodside par le passé et les raisons pour lesquelles ces tentatives ont échoué n’ont pas changé", a déclaré M. Cook dans un communiqué adressé à Reuters dimanche.

Woodside est le premier exportateur de GNL d'Australie et a récemment porté sa participation dans le projet Browse à environ 42 %, après avoir devancé Inpex 1605.T dans le rachat de la part de 10,67 % détenue par PetroChina 601857.SS dans la plus grande ressource gazière inexploitée d'Australie.

Alors que les cours du pétrole ont chuté, l'action Woodside a mieux résisté que celle de son plus proche concurrent en Australie, Santos STO.AX , qui a reculé de 4,3 %.