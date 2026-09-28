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La société australienne WhiteHawk enregistre des gains grâce à la mise en place d'une ligne de crédit de 1,05 million de dollars
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 06:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Les actions de WhiteHawk WHK.AX ont grimpé jusqu'à 16,7% pour atteindre 0,004 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 21 septembre

** La société spécialisée dans la cybersécurité en ligne conclut un accord de crédit non garanti d’un montant de 1,5 million de dollars australiens (1,05 million de dollars américains) avec la banque privée ANCA Capital

** La société précise que cette facilité n’est pas convertible et qu’aucun titre ne sera émis en faveur de la banque

** WHK a indiqué que le produit de cette opération serait utilisé comme fonds de roulement général et pour soutenir les programmes de réduction des coûts de la société

** Le titre a perdu 56,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4235 dollars australiens)

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WHITEHAWK
3,7400 USD NASDAQ -3,11%
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