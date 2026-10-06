La société australienne Stakk gagne du terrain grâce à un contrat avec IBM dans le domaine des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action Stakk SKK.AX progresse jusqu'à 26,1% pour atteindre 0,029 dollar australien, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 29 septembre

** La société spécialisée dans les technologies de confiance numérique annonce qu’IBM IBM.N utilisera son logiciel de traitement et de validation de documents basé sur l’IA dans le cadre d’un contrat

** Elle précise que le logiciel sera déployé en Australie et en Nouvelle-Zélande

** Le contrat a une durée initiale d’un an et contribuera immédiatement au chiffre d’affaires

** Le titre affiche une baisse de 30,3% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance