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La société australienne SciDev en hausse grâce à un contrat dans le domaine de la chimie conclu avec Newmont
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 03:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Le cours de l'action SciDev SDV.AX a progressé de 8% pour atteindre 0,135 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 21 avril

** La société a décroché un contrat de trois ans dans le domaine de la chimie avec Newmont NEM.N dans le cadre de ses activités aurifères de Boddington

** Ce contrat devrait générer un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars australiens (4,19 millions de dollars) sur une période de trois ans

** Ce contrat porte notamment sur la technologie de contrôle des doses de la société

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a chuté de 70,2%

(1 $ = 1,4306 dollars australiens)

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