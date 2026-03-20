La société australienne Premier Investments enregistre sa plus forte hausse en deux mois grâce à une estimation supérieure à celle de Citi

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19 mars - ** Les actions de la société australienne Premier Investments PMV.AX augmentent de 8,2 % à 13,55 dollars australiens, réalisant ainsi leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 22 janvier

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 27 février

** La marque de papeterie affiche un acompte sur dividendes de 45 cents australiens par action, supérieur à l'estimation de 42 cents australiens de Citi

** Le courtier déclare que la marge brute de la société pour le premier semestre 26, à 66,9%, est légèrement supérieure à son estimation de 66,7%, aidée par un contrôle rigoureux des coûts

** La nomination de Georgia Chewing en tant que directrice générale du segment Smiggle est jugée "encourageante"

** La société s'attend également à ce que le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts pour la vente au détail de l'exercice 26 (EBIT) soit d'environ 183 millions de dollars australiens (129,62 millions de dollars), en ligne avec les estimations de la société de courtage

** L'action enregistre la plus forte hausse de l'indice S&P/ASX 200 .AXJO , qui est en baisse de 0,3%

** L'action est en hausse de 7,8 % depuis le début de la semaine et devrait connaître sa meilleure semaine depuis près d'un an si la tendance actuelle se maintient

** Malgré les mouvements, PMV est en baisse de 2,6 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4118 dollar australien)