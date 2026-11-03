La société australienne Power Minerals en hausse grâce à un investissement de Critical Metals Corp

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3 novembre - ** Le cours de l'action Power Minerals

PNN.AX a grimpé jusqu'à 14,3 % pour atteindre 0,16 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 22 octobre

** La société d’exploration de minéraux critiques a obtenu un investissement stratégique de 5 millions de dollars australiens (3,51 millions de dollars américains) de la part de Critical Metals Corp CRML.O , cotée au Nasdaq, par l’intermédiaire de sa filiale australienne European Lithium

EUR.AX

** Investissement réalisé par le biais d’un placement au prix d’émission de 0,14 dollar australien par action

** Le groupe EUR-CRML deviendra un actionnaire de référence de Power Minerals avec une participation d’environ 8 %, offrant ainsi une exposition stratégique à la découverte émergente de terres rares à haute teneur de Morro do Ferro au Brésil, selon la société

** Environ 3,5 millions d’actions ont changé de mains, soit 1,4 fois la moyenne sur 30 jours

** Le titre affiche une hausse de 69,6 % depuis le début de l'année, en incluant la progression du jour

(1 $ = 1,4253 dollar australien)