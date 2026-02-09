La société australienne Pepper Money s'envole après une offre de 815 millions de dollars de Challenger et de l'actionnaire majoritaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions font un bond de plus de 33 %, ce qui représente un gain intrajournalier record

*

Prix de l'offre: 2,60 dollars australiens par action, soit une prime de 47,7 % par rapport à la dernière clôture

*

Le conseil d'administration accorde l'exclusivité pour la vérification préalable

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 10, de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document) par Kumar Tanishk et Rajasik Mukherjee

Lundi, la société australienne Pepper Money PPM.AX a reçu une offre de rachat de la part du gestionnaire d'investissement Challenger CGF.AX et de l'actionnaire majoritaire Pepper Group, qui valorise la société à 1,16 milliard de dollars australiens (814,90 millions de dollars), ce qui a permis à ses actions d'enregistrer un gain intrajournalier record.

L'offre intervient alors que l'intérêt pour la consolidation reprend dans le secteur des prêts à la consommation et des prêts non bancaires en Australie, alimenté par une reprise de la demande de prêts et des conditions de financement plus favorables pour les prêteurs alternatifs.

Pepper Group ANZ HoldCo, premier actionnaire de Pepper Money avec une participation d'environ 60 %, est une unité de Pepper Global Topco, elle-même détenue par la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N . Cette dernière conservera initialement au moins sa participation actuelle dans la société basée en Nouvelle-Galles du Sud.

Les actions de Pepper Money ont grimpé de 33,52 % à 2,350 dollars australiens, enregistrant ainsi leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage, après que la banque non bancaire a déclaré que ses actionnaires recevraient 2,60 dollars australiens par action, soit une prime de 47,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

"Il s'agit d'un résultat positif pour les détenteurs de Pepper: la prime cristallise une valeur que les marchés publics n'ont jamais reconnue à sa juste valeur et replace l'entreprise dans un modèle d'origination mieux adapté, entre des mains privées", a déclaré Mark Gardner, fondateur et directeur général de MPC markets.

Si l'offre est acceptée, Pepper Money quittera la bourse pour la deuxième fois de son histoire.

Fondée en 2000, l'entreprise a d'abord été cotée à la bourse australienne en 2015 avant que KKR ne la rachète en 2017. Pepper Money a ensuite été recotée en 2021 lors de la plus importante introduction en bourse de l'année en Australie.

Dans une déclaration séparée, Challenger a déclaré qu'il plafonnerait sa participation à 25 % si l'opération se concrétisait, notant que l'investissement lui donnerait un accès à long terme à des actifs à revenu fixe pour soutenir la croissance et les rendements.

Les actions de Challenger ont chuté de 7,51 % pour se classer parmi les plus grands retardataires de l'indice boursier de référence .AXJO , qui était en hausse de 1,9 % en dernier lieu.

"L'effondrement de Challenger est une réaction classique d'un acquéreur... la prime élevée pousse certains investisseurs à se retirer... ils sont tout aussi inquiets au sujet du capital et de l'exécution", a déclaré M. Gardner.

Le conseil d'administration indépendant de Pepper Money a accordé à Challenger un accès exclusif aux livres afin de mener une vérification préalable et de procéder à la documentation de la transaction après avoir examiné l'opération.

L'année dernière, Humm Group HUM.AX a révélé une approche non contraignante de la part de Credit Corp CCP.AX . Block

XYZ.AX a achevé l'acquisition de la société Afterpay (buy-now-pay-later) en 2022.

(1 $ = 1,4235 dollar australien)