La société australienne Pepper Money monte en flèche grâce à une offre de 815 millions de dollars de Challenger et de son actionnaire majoritaire

Les actions font un bond de près de 33 %, ce qui représente un gain intrajournalier record

Prix de l'offre: 2,60 dollars australiens par action, soit une prime de 47,7 % par rapport à la dernière clôture

Le conseil d'administration accorde l'exclusivité pour la vérification préalable

Pepper Money PPM.AX a déclaré lundi avoir reçu une offre de rachat de la part du gestionnaire d'investissement Challenger CGF.AX et de l'actionnaire majoritaire Pepper Group, évaluant la société à 1,16 milliard de dollars australiens (814,90 millions de dollars), ce qui a permis à ses actions d'enregistrer un gain intrajournalier record.

Les actions du prêteur non bancaire australien ont augmenté de 33,52 % pour atteindre 2,350 dollars australiens, affichant ainsi le plus grand gain en pourcentage intrajournalier jamais enregistré. Les actions de Challenger ont chuté de 7,51 % pour se classer parmi les moins performantes de l'indice de référence

.AXJO , qui était en hausse de 1,5 %.

Selon la proposition, les actionnaires de Pepper Money recevront 2,60 dollars australiens par action, soit une prime de 47,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

Le groupe Pepper, qui détient environ 60 % des parts de la société basée en Nouvelle-Galles du Sud, conservera dans un premier temps au moins sa participation actuelle dans Pepper Money, a déclaré la société.

Challenger a déclaré dans un communiqué séparé qu'il plafonnerait sa participation à 25 % si l'opération se concrétisait, notant que l'investissement lui donnerait un accès à long terme à des actifs à revenu fixe pour soutenir la croissance et les rendements.

Le conseil d'administration indépendant de Pepper Money a accordé à Challenger un accès exclusif aux livres afin de procéder à une vérification préalable et d'établir la documentation de la transaction après avoir examiné l'opération.

L'approche a été rapportée par l'Australian Financial Review dimanche, avant que Pepper Money ne confirme avoir reçu la proposition.

Fondée en 2000, Pepper Money est spécialisée dans les prêts immobiliers, le financement d'actifs et les prêts commerciaux, et a déclaré un bénéfice net après impôts de 98,2 millions de dollars australiens pour 2024. Ses résultats pour 2025 sont attendus la semaine prochaine.

L'offre d'acquisition de Pepper Money s'inscrit dans un contexte de regain d'intérêt pour la consolidation du secteur des prêts à la consommation et des prêts non bancaires cotés en Australie.

Fin 2025, Humm Group HUM.AX a divulgué une approche non contraignante de Credit Corp CCP.AX après avoir déjà reçu une offre distincte plus tôt dans l'année.

Le secteur a également fait l'objet de rachats importants ces dernières années, notamment l'acquisition par Block XYZ.AX de la société Afterpay (buy-now-pay-later), qui a fait disparaître de l'ASX un grand nom du secteur du crédit à la consommation.

Pepper Money a d'abord été privatisée par KKR KKR.N en 2017 avant d'être recotée en 2021 à un prix d'émission de 2,89 dollars australiens par action.

(1 $ = 1,4235 dollars australiens)