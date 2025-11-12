La société australienne Liontown fait appel à Metalshub pour les ventes aux enchères en ligne de lithium dans la vallée de Kathleen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liontown Resources LTR.AX a déclaré mercredi qu'il avait conclu un partenariat avec la plateforme numérique allemande de matières premières Metalshub pour organiser des enchères en ligne pour le concentré de spodumène de son projet de lithium Kathleen Valley dans l'ouest de l'Australie.

Les actions du mineur de lithium australien ont bondi de 5,7 % à 1,31 dollar australien pour atteindre leur plus haut niveau depuis la mi-2024 après l'annonce, surpassant un gain de 0,2 % de l'indice de référence plus large S&P/ASX 200 .AXJO .

Ce partenariat vise à numériser et à rationaliser les ventes au comptant, tout en favorisant la fixation de prix liés au marché, les producteurs et les acheteurs de lithium adoptant des formats d'enchères. La première vente numérique de 10 000 tonnes métriques du projet est prévue pour le 19 novembre.

Liontown a déclaré qu'elle prévoit une série d'enchères jusqu'en 2026 et au-delà sur la plateforme Metalshub.

"L'établissement d'un signal de prix transparent, vérifiable et liquide est crucial pour une industrie du lithium durable", a déclaré le directeur général Tony Ottaviano, ajoutant que le processus devrait ouvrir l'accès à la concurrence à un plus grand nombre d'acheteurs.

Kathleen Valley a produit son premier concentré en juillet 2024 et est alimentée par environ 80 % d'énergie renouvelable, selon la société. Liontown a conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles, notamment Tesla TSLA.O et Ford Motor F.N .

En août, le gouvernement australien a investi 50 millions de dollars australiens (32,49 millions de dollars) dans Liontown pour soutenir la montée en puissance et la transition vers l'exploitation minière souterraine au projet Kathleen Valley.

Le concentré de spodumène est une matière première pour les produits chimiques à base de lithium utilisés dans les batteries des véhicules électriques, et les efforts visant à normaliser les mécanismes d'enchères se sont multipliés, le secteur recherchant des repères plus clairs et un lien plus étroit avec les conditions du marché.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)