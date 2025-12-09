 Aller au contenu principal
La société australienne Liontown conclut un accord d'approvisionnement en spodumène avec la société chinoise Canmax Technologies
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Liontown

LTR.AX a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord de reprise pour fournir 150 000 tonnes métriques humides de concentré de spodumène en 2027-2028 à partir de son projet Kathleen Valley au fabricant chinois de produits chimiques de lithium Canmax Technologies 300390.SZ .

Le prix sera basé sur une formule liée aux indices du concentré de spodumène, a déclaré le mineur de lithium dans un communiqué.

Le concentré de spodumène, utilisé pour fabriquer des produits chimiques à base de lithium pour les batteries de véhicules électriques, fait l'objet d'efforts croissants pour normaliser les ventes aux enchères afin d'obtenir des repères plus clairs et des liens plus forts avec le marché.

Le projet phare de Kathleen Valley, qui a produit son premier concentré en juillet 2024, est alimenté par environ 80 % d'énergie renouvelable.

Liontown a conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles, notamment Tesla TSLA.O et Ford Motor F.N .

Le mois dernier, Liontown a déclaré que sa première vente aux enchères en ligne de concentré de spodumène provenant de Kathleen Valley avait permis d'obtenir un prix bien supérieur aux niveaux actuels du marché au comptant, dernier indicateur en date d'une reprise longtemps attendue de la demande de lithium qui prend racine.

Environnement
Véhicules électriques

