La société australienne FleetPartners rejette l'offre de SG Fleet et reçoit une proposition d'Element de 567 millions de dollars

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La société australienne FleetPartners

FPR.AX a déclaré lundi avoir rejeté une offre de rachat à 3,60 dollars australiens par action émanant de SG Fleet Topco et qu'elle étudiait une offre plus élevée de la société canadienne Element Fleet Management Corp EFN.TO .

Le cours de l’action de cette société australienne de location longue durée de véhicules a bondi de 11,5 % pour atteindre 3,87 dollars australiens, son plus haut niveau depuis plus de huit ans.

La société a déclaré que la proposition de SG Fleet Topco, soutenue par Pacific Equity Partners, n'était pas dans l'intérêt des actionnaires et ne reflétait pas de manière adéquate sa valeur et ses perspectives à long terme.

FleetPartners a indiqué avoir reçu vendredi, après la clôture du marché, une proposition indicative de la part d’Element visant à acquérir la société au prix de 3,80 dollars australiens par action, ce qui valorise le groupe à environ 803 millions de dollars australiens (567,16 millions de dollars).

L’offre d’Element représentait une prime de 9,5 % par rapport au dernier cours de clôture de FleetPartners.

La société canadienne de gestion de flottes a également proposé de porter le montant de sa contrepartie en numéraire à 4,001 dollars australiens par action si une période d’exclusivité de trois semaines lui était accordée.

Cette démarche s'inscrit dans le contexte d'un intérêt croissant pour les rachats d'entreprises cotées en Australie, Steadfast SDF.AX , Monash IVF MVF.AX et Perpetual PPT.AX figurant parmi les sociétés qui ont attiré des soumissionnaires ces dernières années.

FleetPartners a indiqué que son conseil d’administration examinait la proposition d’Element et tiendrait ses actionnaires informés en temps voulu, ajoutant qu’il continuerait à évaluer et à dialoguer avec d’autres parties intéressées, notamment SG Fleet.

(1 dollar américain = 1,4158 dollar australien)