La société australienne Firmus va reporter son introduction en bourse et envisage un financement privé, selon Bloomberg News

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(Mise à jour avec plus de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

L'opérateur australien de centres de données Firmus s'apprête à reporter son introduction en bourse prévue et envisage plutôt de lever des fonds auprès d'investisseurs privés, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon l'article, la société, soutenue par Nvidia NVDA.O , est en pourparlers avec ses investisseurs actuels et d'autres afin de lever des fonds.

La période de souscription à l'introduction en bourse s'est clôturée comme prévu jeudi matin, mais aucune indication claire n'a été donnée quant au prix définitif ou à la structure de l'opération, a rapporté Bloomberg.

La société évalue toujours ses options et les délibérations se poursuivent, précise l’article, ajoutant que les détails pourraient encore évoluer.

Firmus n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La société cherche à lever jusqu’à 5,5 milliards de dollars via son introduction en bourse, option de surallocation comprise, dans le cadre de ce qui pourrait être la deuxième plus grande introduction en bourse de l’histoire de l’Australie après celle de Telstra en 1997, qui s’était élevée à 10 milliards de dollars.

Au début du mois, Firmus, qui compte OpenAI parmi ses principaux clients, avait fixé le prix de son introduction en bourse à 11 dollars australiens par action, ce qui lui conférait une valorisation d’environ 30,6 milliards de dollars, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

Jeudi, des médias locaux ont rapporté que Firmus et ses conseillers envisageaient de réduire la taille de l’introduction en bourse et d’abaisser le prix par action de 11 dollars australiens à 8,25 dollars australiens.

La fiche de conditions initiale de l'opération indiquait que les offres indicatives pour l'introduction en bourse dépassaient déjà le montant de l'opération. Mais certains investisseurs potentiels ont déclaré à Reuters qu'ils restaient prudents face à la valorisation galopante de l'entreprise, à sa capacité à mener à bien ses ambitieux plans de croissance et à son endettement considérable.

Le sentiment à l’égard de l’IA a radicalement changé ces dernières semaines, les inquiétudes liées aux valorisations élevées ayant fait craindre que cette technologie n'échappe au contrôle humain et que les sommes colossales qui y sont consacrées ne soient pas rentables .