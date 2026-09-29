La société australienne CSL fait appel à la division cloud d'Amazon pour dynamiser son programme de recherche

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La société australienne de biotechnologie CSL CSL.AX a annoncé mardi qu'elle collaborait avec AMZN.O , la branche cloud d'Amazon, afin d'exploiter l'intelligence artificielle et les technologies cloud dans l'ensemble de son programme de recherche et de développement clinique.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le partenariat avec Amazon Web Services (AWS) permettra aux scientifiques de CSL d’analyser des données scientifiques complexes et d’identifier plus tôt dans le processus de découverte des cibles thérapeutiques potentielles, ce qui contribuera à accélérer la recherche et à raccourcir les délais de développement, a déclaré la société.

* Sur le plan clinique, CSL a indiqué qu’elle utiliserait également les outils cloud et d’IA d’AWS pour réduire la charge de travail manuelle liée à la rédaction des protocoles, à la gestion des données et aux processus de soumission.

* L’entreprise vise à rapprocher davantage le travail en laboratoire et le travail informatique, afin que les résultats expérimentaux puissent alimenter plus rapidement les modèles de recherche et les prises de décision.

* Ce partenariat avec AWS, dont le siège est à Seattle, intervient après que le président américain Donald Trump a annoncé une nouvelle série d’accords sur la tarification des médicaments avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux, dont CSL, début septembre.

* À la mi-août, CSL avait publié des résultats annuels sous-jacents supérieurs aux attentes et annoncé des prévisions de croissance pour 2027, grâce à sa division principale dédiée au plasma.

* À 00 h 23 GMT, l'action CSL restait pratiquement inchangée à 181,9 dollars australiens.