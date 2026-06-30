La société australienne Collins Foods en hausse grâce à une forte progression de son bénéfice annuel, tirée par le lancement de nouveaux produits

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Collins Foods CKF.AX , l'exploitant des restaurants KFC en Australie, a annoncé mardi une multiplication par cinq de son bénéfice annuel, grâce au lancement de nouveaux produits et à l'efficacité de son exécution opérationnelle, ce qui a propulsé son cours de bourse à son plus haut niveau depuis trois mois.

La société a indiqué s’être davantage concentrée sur la croissance rentable des ventes à périmètre constant et sur l’expansion de son réseau en Australie et en Allemagne au cours de l’exercice 2026, tout en améliorant la rentabilité aux Pays-Bas et en optimisant les performances de ses restaurants afin d’améliorer l’expérience client.

En mars, Collins Foods a annoncé son intention de céder 20 de ses 27 restaurants Taco Bell en Australie à une filiale de Yum Brands YUM.N et Restaurant Brands, accélérant ainsi son retrait de ce qu’elle qualifie d’activité non rentable.

La société a enregistré un bénéfice net attribuable de 44,2 millions de dollars australiens (30,43 millions de dollars) pour l’exercice clos le 3 mai, contre 8,8 millions de dollars australiens pour l’exercice clos le 27 avril 2025.

Le chiffre d’affaires a progressé de 8,6 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars australiens, soutenu par la croissance de ses activités en Australie et en Europe. La société a annoncé un solde du dividende entièrement exonéré d’impôt de 15 cents australiens par action, inchangé par rapport à l’année dernière.

Collins Foods a publié ses résultats pour un exercice complet de 53 semaines clos le 3 mai, contre un exercice complet de 52 semaines clos le 27 avril 2025.

L'action Collins Foods a grimpé de 7,8 % à 9,01 dollars australiens en début de séance, atteignant son plus haut niveau depuis le 27 mars. Le titre était en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de hausse.

(1 $ = 1,4526 dollars australiens)