 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société australienne Collins Foods en hausse grâce à une forte progression de son bénéfice annuel, tirée par le lancement de nouveaux produits
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 02:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails du paragraphe 2)

Collins Foods CKF.AX , l'exploitant des restaurants KFC en Australie, a annoncé mardi une multiplication par cinq de son bénéfice annuel, grâce au lancement de nouveaux produits et à l'efficacité de son exécution opérationnelle, ce qui a propulsé son cours de bourse à son plus haut niveau depuis trois mois.

La société a indiqué s’être davantage concentrée sur la croissance rentable des ventes à périmètre constant et sur l’expansion de son réseau en Australie et en Allemagne au cours de l’exercice 2026, tout en améliorant la rentabilité aux Pays-Bas et en optimisant les performances de ses restaurants afin d’améliorer l’expérience client.

En mars, Collins Foods a annoncé son intention de céder 20 de ses 27 restaurants Taco Bell en Australie à une filiale de Yum Brands YUM.N et Restaurant Brands, accélérant ainsi son retrait de ce qu’elle qualifie d’activité non rentable.

La société a enregistré un bénéfice net attribuable de 44,2 millions de dollars australiens (30,43 millions de dollars) pour l’exercice clos le 3 mai, contre 8,8 millions de dollars australiens pour l’exercice clos le 27 avril 2025.

Le chiffre d’affaires a progressé de 8,6 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars australiens, soutenu par la croissance de ses activités en Australie et en Europe. La société a annoncé un solde du dividende entièrement exonéré d’impôt de 15 cents australiens par action, inchangé par rapport à l’année dernière.

Collins Foods a publié ses résultats pour un exercice complet de 53 semaines clos le 3 mai, contre un exercice complet de 52 semaines clos le 27 avril 2025.

L'action Collins Foods a grimpé de 7,8 % à 9,01 dollars australiens en début de séance, atteignant son plus haut niveau depuis le 27 mars. Le titre était en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de hausse.

(1 $ = 1,4526 dollars australiens)

Dividendes

Valeurs associées

YUM BRANDS
158,220 USD NYSE +1,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,54 -0,01%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
2CRSI
30,96 +12,50%
Or
3 971,4 -1,15%
TOTALENERGIES
68,98 +0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank