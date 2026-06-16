La société australienne Charter Hall Retail en hausse ; selon Morningstar, ses actions sont sous-évaluées

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16 juin - ** Les actions de la société australienne Charter Hall Retail REIT CQR.AX ont progressé de 0,5% pour atteindre 3,970 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 1er mai

** Le titre est en passe d'enregistrer sa huitième séance consécutive de hausse

** Morningstar estime queCQR est sous-évalué, citant la composition défensive et non discrétionnaire de son portefeuille de locataires ainsi que son profil de revenus stable dans un contexte de faiblesse de la confiance des consommateurs australiens

** La société d'analyse financière maintient son estimation de la juste valeur à 4,60 dollars australiens par titre; elle indique que l'action se négocie avec une décote plus importante que celle de ses pairs du secteur des REIT de détail, ce qui reflète selon elle une vision trop pessimiste du marché

** L'indice de confiance des consommateurs australiens a chuté pour s'établir à 80,6 en juin, proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années, l'inflation, les taux d'intérêt élevés et la baisse des revenus réels pesant sur les ménages

** Morningstar a déclaré que Charter Hall Retail était relativement à l'abri du recul des dépenses de consommation, avec environ la moitié de son portefeuille composée de centres commerciaux ancrés par des supermarchés et le reste réparti entre des stations-service, des pubs et des magasins Bunnings

** Cinq analystes sur dix attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, cinq la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 4,20 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de près de 3% cette année, en tenant compte des fluctuations intrajournalières