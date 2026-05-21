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La société australienne Catapult Sports en hausse alors que Morningstar souligne la solidité de ses résultats et le potentiel de ventes croisées
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 05:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture complète et ajout des variations du cours de l'action)

21 mai - ** Le fournisseur d'analyses sportives Catapult Sports CAT.AX bondit de 11,21 % à 3,77 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 26 mars, avant de reculer légèrement pour afficher un gain toujours solide de 10,9 % à la mi-journée à Sydney

** Morningstar souligne des bénéfices sous-jacents annuels supérieurs aux attentes , réaffirmant ses estimations de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2027 à 39 millions de dollars tout en soulignant la dynamique de sa stratégie de ventes croisées

** Ajoute que ces bons résultats ne reflètent pas encore pleinement le potentiel de croissance lié aux récentes acquisitions de Perch, fournisseur d’analyses pour la musculation, et d’Impect, société d’analyse de données sur le football, Perch étant considéré comme un complément naturel qui vient parachever l’offre grâce à la collecte de données en salle, élément essentiel de l’entraînement sportif

** La société d'analyse financière maintient sa juste valeur à 4,70 dollars australiens, notant que les effets de change défavorables masquent les gains liés à la valeur temporelle, et ajoute que le marché sous-estime toujours le potentiel de hausse lié à la monétisation de la vidéo et aux améliorations en matière d'analyse

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 18,3 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 05:48:14.

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