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La société australienne Aurum Resources en hausse alors que la minéralisation aurifère s'étend sur son projet en Afrique de l'Ouest
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 07:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Le cours de l'action d'Aurum Resources

AUE.AX grimpe à 0,55 dollar australien, en passe d'enregistrer sa meilleure séance en quatre semaines

** La société d’exploration aurifère étend la minéralisation aurifère d’un gisement de son projet aurifère de Boundiali, ce qui implique la découverte d’une quantité d’or supérieure à ses estimations précédentes sur ce site situé en Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 22,5%, en tenant compte des fluctuations de la séance

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