La société australienne AirTrunk décroche un prêt vert de 3 milliards de dollars pour agrandir son centre de données de Sydney

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AirTrunk, une entreprise soutenue par Blackstone BX.N , a obtenu un prêt vert d’un montant de 4,25 milliards de dollars australiens (2,98 milliards de dollars américains) afin de financer la poursuite du développement de son campus SYD3 dans l’ouest de Sydney, contribuant ainsi à l’expansion des infrastructures numériques dans la région.

Voici quelques détails:

* AirTrunk, dont le siège social est situé à Sydney, a déclaré que ce projet, l’un des plus grands centres de données hyperscale d’Australie, apportera une infrastructure sécurisée et résiliente pour le cloud computing, l'IA et d’autres services numériques utilisés par les entreprises, les pouvoirs publics et les collectivités australiennes

* Un consortium de 32 institutions financières locales et internationales a soutenu ce prêt vert, ce qui en fait l’un des plus importants groupes de prêteurs jamais réunis pour le financement d’un centre de données en Australie, a précisé la société

* Le prêt vert a été souscrit par 14 banques chefs de file, dont DBS Bank DBSM.SI , MUFG Bank 8306.T , National Australia Bank NAB.AX , HSBC HSBA.L et UOB UOBH.SI , a précisé l’opérateur du centre de données.

* Sumitomo Mitsui Banking Corporation 8316.T , HSBC et UOB ont joué le rôle de coordinateurs du prêt vert, a-t-il ajouté

* Ce prêt vert porte le montant total des financements par emprunt engagés par AirTrunk à environ 38,4 milliards de dollars australiens à l’échelle mondiale, dont plus de 19,8 milliards de dollars australiens pour ses projets en Australie

* La construction de l’extension du site SYD3 devrait s’achever d’ici mi-2028, et le projet est susceptible de soutenir plus de 10 000 emplois dans les secteurs de la construction, des métiers spécialisés, de l’ingénierie, de la logistique et de la sécurité

* Ce financement intervient malgré la prudence croissante des investisseurs vis-à-vis des projets d’infrastructure d’IA à forte intensité capitalistique

* L'annonce d'AirTrunk intervient alors que l'opérateur australien de centres de données NextDC NXT.AX a déclaré la semaine dernière qu'il mettrait en veilleuse tous ses nouveaux projets de développement et acquisitions foncières dans un avenir prévisible, et qu'il avait revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires

* Firmus, un autre opérateur australien de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu son projet d’introduction en bourse de 5 milliards de dollars au début du mois, les investisseurs en titres de créance se montrant de plus en plus sélectifs à l’égard des entreprises liées à l’IA

(1 dollar = 1,4249 dollar australien)