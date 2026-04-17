La société asiatique Axight rachète à Brookfield une participation minoritaire dans la société australienne La Trobe Financial pour une valorisation de 2,2 milliards de dollars

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Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré vendredi qu'Axight, un gestionnaire d'investissements privés axé sur l'Asie, avait accepté d'acquérir une participation minoritaire significative dans son gestionnaire d'actifs alternatifs australien La Trobe Financial dans le cadre d'une transaction évaluant l'entreprise à environ 3 milliards de dollars australiens (2,15 milliards de dollars).

(1 $ = 1,3974 dollar australien)