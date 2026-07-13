information fournie par Reuters • 13/07/2026 à 22:00

La société argentine YPF Electric Energy dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique YPF Electric Energy a déposé lundi une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.