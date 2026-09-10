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La société angolaise Etu Energias vise une production de 100 000 barils par jour d'ici cinq ans, selon son directeur général
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 16:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Miguel Gomes

La société angolaise Etu Energias prévoit de multiplier par près de quatre sa production de pétrole pour atteindre 100 000 barils par jour d’ici cinq ans, a déclaré son directeur général, après que cette entreprise privée a signé un accord visant à acquérir la participation de Chevron CVX.N dans les blocs 14 et 14K.

La société, anciennement Somoil, a exercé son droit de préemption pour bloquer l'offre de 260 millions de dollars d'Energean s ENOG.L sur ces mêmes participations en eaux profondes, l'entreprise énergétique misant sur une croissance organique et non uniquement sur des acquisitions.

Etu Energias a conclu l’accord avec Chevron avec le soutien de BW Energy BWE.OL et de Chariot Energy, qui apporteront un soutien technique et opérationnel, grâce à un financement de Shell Western Supply and Trading.

« Etu a beaucoup investi en Angola. Au cours des quatre, voire presque cinq dernières années, nous avons investi plus de 1,5 milliard de dollars dans l'acquisition d'actifs », a déclaré Edson dos Santos à Reuters en marge d'une conférence sur l'énergie à Luanda.

En mars, Etu Energias a également devancé Maurel & Prom et BW Energy, qui s’étaient mis d’accord pour racheter une participation dans le bloc 14 à Azule Energy, la coentreprise de BP et Eni.

M. dos Santos a indiqué que la société souhaitait devenir une entreprise énergétique intégrée, exploitant des champs pétroliers et se concentrant sur les actifs qu’elle contrôle, notamment une nouvelle usine de lubrifiants en cours de construction.

« Nous voulons être aux commandes. Nous ne voulons pas être copilotes », a-t-il déclaré.

La société, qui avait précédemment annoncé une introduction en bourse à la Bourse de Londres en 2026, a indiqué qu’elle y tenait toujours, même si le calendrier reste incertain.

« Nous structurons l’entreprise pour assurer son succès. Nous souhaitons réaliser une introduction en bourse, mais nous voulons le faire correctement et réussir », a déclaré M. Dos Santos, évoquant un délai d’environ deux ans.

« Nous souhaitons la réaliser en Angola, mais nous pensons que, pour atteindre nos objectifs, nous pourrions avoir besoin de la Bourse de Londres, ou d’une structure similaire. »

Parmi les principaux investisseurs de la société figurent Almeida de Sousa, ancien collaborateur de Sonangol et actionnaire majoritaire détenant plus de 50 % du capital, ainsi qu’Ana Conceição Nunes et Salgado Costa, qui détiennent chacun 20 %.

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