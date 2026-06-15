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La société allemande OHB prévoit une injection de capitaux de 500 millions d'euros ; KKR va réduire sa participation
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour complètes avec des détails sur la levée de fonds, KKR et le contexte concernant SpaceX) par Gianluca Lo Nostro

Le fabricant allemand de satellites OHB

OHBG.DE a annoncé lundi son intention de procéder à une émission de droits de souscription d'un montant de 500 millions d'euros (581 millions de dollars). Il s'agit de la première entreprise spatiale à faire appel aux marchés publics depuis que l'introduction en bourse record de SpaceX, évaluée à 2 000 milliards de dollars, a ravivé l'intérêt des investisseurs pour le secteur.

La famille Fuchs, actionnaire majoritaire d'OHB avec une participation de 65,4 %, et Orchid Lux Holdco, détenue par KKR

KKR.N , renonceront à leurs droits de souscription pour cette offre, a déclaré OHB, bien que les détails concernant le prix et le volume n'aient pas encore été divulgués.

KKR, qui détient une participation de 28,6 % dans OHB, prévoit également de vendre des actions dans le cadre d'un placement secondaire, mais conservera la majeure partie de sa participation, selon un teneur de livre de l'opération. La famille Fuchs ne vendra pas ses actions.

Vendredi, SpaceX, la société d'Elon Musk, a propulsé la capitalisation boursière au-delà des 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse historique,attirant davantage l'attention des investisseurs sur les valeurs spatiales. Les analystes estiment que cette introduction en bourse a renforcé l'intérêt pour le secteur, avec des anticipations de valorisations plus élevées.

Sur la base du cours de clôture de 410 € de l'OHB vendredi, la levée de fonds prévue équivaudrait à environ 1,2 million de nouvelles actions, soit environ 6 % du capital social actuel, selon les calculs de Reuters. Si elles sont proposées à un prix inférieur, le flottant, actuellement de 5,7 %, pourrait augmenter de 7 % à 8 %.

OHB a déclaré que le produit de l'émission de droits servira à financer des fusions et acquisitions, des investissements dans des lanceurs et l'accélération de l'industrialisation des installations de production.

Les actions de la société basée à Brême, qui ont plus que triplé cette année, ont chuté de 10 % à 08h51 GMT.

(1 $ = 0,8609 euro)

Valeurs associées

KKR & CO
96,250 USD NYSE +1,01%
OHB
373,5000 EUR XETRA -9,01%
SPACEX
160,9500 USD NASDAQ +19,22%
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