La société allemande OHB prévoit une injection de capitaux de 500 millions d'euros alors que l'introduction en bourse de SpaceX redéfinit les valorisations dans le secteur spatial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations tirées de l'interview du directeur général, d'illustrations et d'informations actualisées sur l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 5-6, 8, 10-11) par Gianluca Lo Nostro

Le fabricant allemand de satellites OHB

OHBG.DE a annoncé lundi son intention de procéder à une émission de droits de souscription d'un montant de 500 millions d'euros (581 millions de dollars), devenant ainsi la première entreprise spatiale à faire appel aux marchés publics après que l'introduction en bourse record de SpaceX, évaluée à 2 000 milliards de dollars, a stimulé l'appétit des investisseurs pour ce secteur.

La famille Fuchs, actionnaire majoritaire d'OHB avec une participation de 65,4 %, et Orchid Lux Holdco, détenue par KKR

KKR.N , renonceront à leurs droits de souscription pour cette offre, a déclaré OHB, bien que les détails concernant le prix et le volume n'aient pas encore été divulgués.

KKR, qui détient une participation de 28,6 % dans OHB, prévoit également de vendre des actions dans le cadre d'un placement secondaire, mais conservera la majeure partie de sa participation, selon un teneur de livre de l'opération.

Vendredi, SpaceX, la société d'Elon Musk, a franchi la barre des 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse historique, attirant davantage l'attention des investisseurs sur les valeurs spatiales et faisant grimper les attentes en matière de valorisation dans l'ensemble du secteur, selon les analystes.

“Tout le monde vise une valorisation plus élevée”, a déclaré Marco Fuchs, directeur général d'OHB, à Reuters.

“Je n’ai rien vendu, et je ne suis pas le seul. Ma famille, y compris ma sœur, ne vendra aucune action. Je n’ai pas vendu d’action parce que je crois, qu’elle croit et que toute la famille croit en cette entreprise aux solides perspectives à long terme”, a-t-il déclaré.

Sur la base du cours de clôture de 410 € de l'OHB vendredi, la levée de fonds prévue équivaudrait à environ 1,2 million de nouvelles actions, soit environ 6% du capital social actuel, selon les calculs de Reuters. Si elles sont proposées à un prix inférieur, le flottant, actuellement de 5,7%, pourrait augmenter de 7 à 8 points de pourcentage.

Le montant exact de la cession de KKR dépendra de la demande, mais sera inférieur à la moitié, a ajouté Fuchs.

OHB a déclaré que le produit de l'émission de droits servirait à financer des fusions et acquisitions, des investissements dans des lanceurs et l'accélération de l'industrialisation des installations de production. Les actions de la société basée à Brême, qui ont plus que triplé cette année, ont chuté de 3% à 13h03 GMT.

(1 $ = 0,8609 euro)