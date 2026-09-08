La Slovénie donne son feu vert au système d'aide à la conduite FSD de Tesla avant le vote de l'UE

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(Ajout de la réponse de l'agence chargée de la circulation aux points 7 et 8)

La Slovénie a autorisé l’utilisation sur ses routes du système d’aide à la conduite FSD

TSLA.O de Tesla, a annoncé le constructeur automobile américain, devenant ainsi le sixième pays européen à le faire avant un éventuel vote à l’échelle de l’UE .

* “Le FSD Supervised est désormais approuvé en Slovénie. Le déploiement commencera bientôt,” a écrit Tesla lundi dans un message sur X, qui a été republié par le directeur général Elon Musk.

* Le ministre slovène de l’Énergie et des Infrastructures, Jernej Vrtovec, a également partagé cette annonce en ajoutant la mention “La Slovénie en plein développement”.

* Les autorités de régulation ont approuvé à titre provisoire l’utilisation du logiciel sur les routes néerlandaises début avril, faisant des Pays-Bas le premier pays de l’UE à autoriser le FSD, qui permet de contrôler un véhicule mais exige que les conducteurs restent vigilants.

* Tesla a déclaré la semaine dernière, lorsqu’elle a rendu public un ensemble de données issu de ses propres essais menés en Europe et en Amérique du Nord, qu’un vote d’approbation à l’échelle de l’UE pourrait avoir lieu dès le 6 octobre.

* Outre les Pays-Bas et la Slovénie, quatre autres pays européens ont approuvé le système d’aide à la conduite de Tesla, tandis que la Finlande et la Grèce ont indiqué qu’elles envisageaient de l’approuver.

* La France, qui avait soulevé en juillet certaines réserves concernant une éventuelle homologation en raison de préoccupations liées à la sécurité, a déclaré la semaine dernière avoir commencé à tester deux voitures équipées du FSD, à la suite de ce que son ministre des Transports a qualifié d’“échange constructif” avec Elon Musk.

* L’Agence slovène de sécurité routière a confirmé à Reuters par e-mail qu’elle avait homologué le système, ajoutant que si la Slovénie souhaitait rester ouverte à l’innovation et au développement technologique, les nouvelles technologies devaient être mises en œuvre en toute sécurité.

* “La reconnaissance de l’homologation temporaire du système FSD (Supervised) est un exemple concret de la manière dont les nouvelles technologies peuvent être progressivement intégrées au système de transport sous un contrôle réglementaire et de sécurité approprié,” a déclaré l’agence.