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La Slovénie donne son feu vert au système d'aide à la conduite FSD de Tesla avant le vote de l'UE
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 09:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Slovénie a autorisé l'utilisation sur ses routes du système d'aide à la conduite FSD ( TSLA.O ) de Tesla, a annoncé le constructeur américain. Elle devient ainsi le sixième pays européen à prendre cette décision, en amont d'un éventuel vote à l'échelle de l'UE .

* “Le FSD Supervised est désormais approuvé en Slovénie. Son déploiement commencera bientôt”, a écrit Tesla lundi dans un message sur X, qui a été republié par le directeur général Elon Musk.

* Le ministre slovène de l'Énergie et des Infrastructures, Jernej Vrtovec, a également relayé cette annonce en ajoutant la mention “La Slovénie en plein développement”.

* Les autorités de régulation ont approuvé à titre provisoire l’utilisation du logiciel sur les routes des Pays-Bas début avril, faisant de ce pays le premier de l’UE à autoriser le FSD, qui peut contrôler une voiture mais exige que les conducteurs restent attentifs.

* Tesla a déclaré la semaine dernière, lors de la publication d’un ensemble de données issu de ses propres essais en Europe et en Amérique du Nord, qu’un vote d’approbation à l’échelle de l’UE pourrait avoir lieu dès le 6 octobre.

* Outre les Pays-Bas et la Slovénie, quatre autres pays européens ont approuvé le système d’aide à la conduite de Tesla, tandis que la Finlande et la Grèce ont indiqué qu’elles envisageaient de l’approuver.

* La France, qui avait soulevé en juillet des questions concernant d’éventuelles homologations en raison de préoccupations liées à la sécurité, a déclaré la semaine dernière avoir commencé à tester deux voitures équipées du FSD, à la suite de ce que son ministre des Transports a qualifié d’“échange constructif” avec Musk.

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