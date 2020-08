Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Slovaquie impose une quarantaine aux voyageurs arrivant de plusieurs pays, dont la France Reuters • 28/08/2020 à 13:46









PRAGUE, 28 août (Reuters) - Une quarantaine sera imposée à partir du 1er septembre aux voyageurs débarquant en Slovaquie en provenance de Croatie, de France, d'Espagne, de Belgique, des Pays-Bas et de Malte en raison de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus dans ces pays, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Toute personne ayant visité ces pays au cours des deux dernières semaines seront désormais soumis à une quarantaine obligatoire de dix jours à leur arrivée en Slovaquie ou devront présenter un test négatif après s'être isolés au moins cinq jours. Le ministère a également recommandé aux Slovaques d'éviter de se rendre en Grèce et dans certaines régions d'autres pays européens en raison de la multiplication des cas de contamination comme à Prague, Vienne, à Tayside en Écosse et dans le nord-ouest de l'Angleterre. (Jan Lopatka; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

