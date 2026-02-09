La situation énergétique à Cuba est critique, dit le Kremlin

La situation à Cuba est critique, a déclaré lundi le Kremlin, après que l'île a annoncé un plan de rationnement du carburant pour protéger le fonctionnement de ses services essentiels, notamment la production agricole, l'eau, la santé et la défense.

Interrogé sur les pénuries de kérosène sur l'île rapportées par les médias et le potentiel impact sur les touristes russes souhaitant quitter Cuba, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que la Russie maintenait des "contacts intensifs" avec les Cubains.

"Les tactiques d'étouffement employées par les États-Unis causent en effet de nombreuses difficultés au pays. Nous discutons avec nos amis cubains des moyens possibles de résoudre ces problèmes, ou du moins de fournir toute l'aide possible", a déclaré Dmitri Peskov.

Cuba a précisé vendredi qu'il fournirait aussi du carburant aux secteurs du tourisme et de l'exportation, notamment pour la production de ses cigares, afin de garantir l'entrée de devises étrangères nécessaires au financement d'autres programmes essentiels.

Le trafic aérien national et international ne sera pas immédiatement affecté par le rationnement du carburant, même si les automobilistes constateront des réductions à la pompe jusqu'à ce que l'approvisionnement se normalise, a affirmé le ministre du Commerce, Oscar Perez-Oliva.

Les États-Unis s'efforcent de couper l'approvisionnement en pétrole de Cuba, considéré par Donald Trump comme "une menace inhabituelle et extraordinaire" pour la sécurité nationale américaine.

La pression sur le pays a empiré depuis l'intervention américaine au Venezuela, son principal fournisseur de pétrole.

Le président américain a également menacé d'imposer des droits de douane sur les produits destinés aux États-Unis provenant de tout pays exportant du carburant vers Cuba.

La Russie, qui tente de réparer ses relations avec les États-Unis, a clairement fait savoir qu'elle n'était pas satisfaite de la manière dont Washington traitait Cuba, son allié.

L'ambassadeur de Russie à Cuba, Viktor Coronelli, a déclaré la semaine dernière à l'agence de presse officielle RIA que Moscou avait fourni à plusieurs reprises du pétrole à Cuba ces dernières années, et qu'elle continuerait à le faire.

