La "Showgirl" Taylor Swift revient avec succès à la pop

Taylor Swift en concert à Paris La Défense Arena le 9 mai 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La mégastar américaine Taylor Swift a dévoilé vendredi le très attendu "The Life of a Showgirl", album résolument pop, joyeux mais aussi vindicatif, chaleureusement accueilli par ses fans et la critique.

Pour le magazine musical Rolling Stone, "dans son douzième album studio, Swift atteint tous ses objectifs, de nouvelles explorations sonores enthousiasmantes à un sens aigu du storytelling".

Après quatre albums folk ou introspectifs sortis depuis 2020, "The Life of a Showgirl" propose plusieurs morceaux dansants aux sonorités rappelant les années 80, à commencer par le single "The Fate of Ophelia".

Mais comme on ne change pas une formule qui gagne, les balades ont la part belle parmi les 12 titres. Et la country, genre dans lequel l'artiste a débuté en 2006, pointe sur quelques morceaux, dont le duo final avec la nouvelle star de la pop Sabrina Carpenter.

Son histoire d'amour avec le footballeur américain Travis Kelce, avec qui Taylor Swift s'est fiancée cet été, tient une grande place dans l'album.

De leur rencontre en 2023 sur "The Fate of Ophelia" ("Et si tu n'étais jamais venu me chercher / Je me serais peut-être noyée dans la mélancolie") à leurs projets d'avenir sur "Wish List" ("Je ne veux que toi / Avoir deux ou trois enfants / Que tout le quartier se mette à te ressembler").

- "Une part de drame" -

La chanteuse de 35 ans, qui a souvent exorcisé ses déceptions amoureuses en musique, n'est toutefois pas qu'heureuse et légère. Elle peut aussi se montrer "mordante", selon ses propres termes.

Des fans de Taylor Swift sont rassemblés à Melbourne (Australie) le 3 octobre 2025 pour écouter le dernier album de leur idole ( AFP / William WEST )

"J'en suis fière aussi", a-t-elle assuré vendredi au micro d'une émission de radio de la BBC. "Cela reflète parfaitement mon expérience de vie, qui comporte toujours une part de drame que quelqu'un tente de m'imposer, ce qui peut être très amusant à écrire aussi."

Dans "Father Figure" -- inspiré du titre éponyme de George Michael, avec la bénédiction des ayants droit du chanteur --, la popstar semble revenir sur la saga qui a entouré, entre 2019 et mai dernier, le rachat des droits de ses six premiers albums. "Je protège la famille", y entonne-t-elle.

"Actually Romantic" ("Comme un chihuahua qui m'aboie dessus depuis un petit sac à main / Ca fait mal à ce point") et "CANCELLED!" ("Bienvenue dans mon monde souterrain où tout est sombre / Au moins, tu sais exactement qui sont tes amis / Ce sont ceux qui ont les mêmes cicatrices"), surtout, donnent du grain à moudre aux fans, qui se demandent avec qui leur idole règle des comptes.

Des fans de Taylor Swift rassemblés le 3 octobre 2025 dans un téhéâtre de Melbourne (Australie) dansent sur le dernier album de leur idole ( AFP / William WEST )

Le résultat, pour le magazine spécialisé Billboard, est une "collection de chansons immédiatement captivantes et parmi les plus émouvantes de la carrière de Swift". Mais pas les "bangers" (les tubes) annoncés pendant la promotion.

Plutôt que des morceaux prêts-à-danser comme "Shake it Off", titre phare de son album pop de 2014 "1989", "The Life of a Showgirl" contient des "bangers pour adultes", écrit Billboard.

- "Volontairement kitsch" -

Taylor Swift et Travis Kelce à l'US Open en 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

En vertu d'une stratégie marketing archi-maîtrisée, les fans de la chanteuse, les "Swifties", n'avaient pas entendu la moindre note du disque avant sa sortie.

Ils avaient dû se contenter d'une série de photos de l'artiste en tenue de danseuse de cabaret, de bribes de paroles de chansons et d'une couleur orange pailletée omniprésente.

Si la plupart se réjouissent de cet album "amusant", "entraînant" et "volontairement kitsch", plusieurs déplorent la connotation sexuelle de certains morceaux, à commencer par "Wood" ("Son amour est la clé qui ouvrit mes cuisses").

Vendredi et jusqu'à dimanche, les Swifties ont rendez-vous au cinéma dans une cinquantaine de pays pour visionner un commentaire du disque par la chanteuse, un premier clip et une version karaoké des chansons.

Un événement promotionnel pour la sortie de l'album de Taylor Swift "The Life of a Showgirl" à New York le 2 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Taylor Swift, artiste la plus écoutée sur Spotify l'an dernier, s'engage elle dans une tournée des médias.

Pour une tournée tout court, après avoir passé 2023 et 2024 sur la route, il faudra peut-être attendre. "Quand je pense à le refaire, je me sens tellement fatiguée", a-t-elle glissé à BBC Radio 1. "Parce que si je le refais, je vais vouloir que ça soit vraiment bien."