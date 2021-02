La SFAF a trouvé sa directrice générale

(NEWSManagers.com) - La Société Française des Analystes Financiers (SFAF) vient de nommer Valérie Ohannessian à sa direction générale. Elle est rattachée au président, Thierry Giami. L'association aux 1400 membres était à la recherche d'un dirigeant depuis début novembre. La structure cherche encore un responsable du centre de formation.

Valérie Ohannessian est l'ex-directrice générale adjointe de la Fédération Bancaire Française, où elle a travaillé de 2001 à 2018. Elle y fut notamment directrice générale du groupe Revue Banque, et membre du comité exécutif du Groupement des professions de service. Après avoir démarré dans l'informatique et le conseil, elle a mené une carrière dans la banque et les assurances : sous-directrice puis directrice des affaires publiques de la Fédération Française des Sociétés d' Assurances (1993-98), chargée de mission auprès du président du Gan (1998), et directrice de la communication du Groupama-Gan (1998-01). En 2018, elle a lancé Phémia, sa propre société de conseil en stratégie, communication et gouvernance de projets à engagement sociétal.