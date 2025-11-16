La Serbie a une semaine pour résoudre la crise de la raffinerie NIS, selon le président Vucic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Serbie a sept jours pour décider des mesures à prendre pour sauvegarder l'approvisionnement en carburant de la raffinerie serbe de la société russe NIS NIIS.BEL sans nationalisation, a déclaré dimanche le président Aleksandar Vucic. Washington cherche à obtenir un désinvestissement complet de la Russie dans NIS, qui exploite la seule raffinerie de Serbie, et a donné samedi aux propriétaires de la société trois mois pour trouver un acheteur .

Les banques ont gelé les transactions de NIS et les responsables prévoient que la raffinerie serbe ne dispose que de suffisamment de pétrole brut pour fonctionner jusqu'au 25 novembre.

"La décision... doit être prise dans les sept prochains jours; la raffinerie doit fonctionner", a déclaré M. Vucic dimanche lors d'une session du gouvernement retransmise en direct par la télévision d'État.

M. Vucic a déclaré que la Serbie souhaitait éviter de nationaliser les actifs russes et qu'elle était prête à faire une offre supérieure au prix du marché pour l'entreprise si les négociations de la Russie avec des partenaires asiatiques et européens anonymes échouaient.

Les sociétés russes Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom

GAZP.MM détiennent une participation de contrôle combinée de 56 % dans NIS et ont notifié à l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC) leur volonté de transférer le contrôle à une tierce partie.

Le ministre des finances, Sinisa Mali, a averti dimanche que des sanctions prolongées à l'encontre de NIS pourraient compromettre la croissance économique de la Serbie, sa cote de crédit et les investissements étrangers. Gazprom Neft contrôle 44,9 % de NIS et Gazprom 11,3 %, tandis que la Serbie en possède 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires.